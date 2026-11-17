नगरपरिषद की छत पर हुई मटन पार्टी से मचा सियासी बवाल (Photo: IANS/File)
BJP vs Shiv Sena: महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मोर्शी नगरपरिषद इन दिनों एक मटन पार्टी को लेकर चर्चा में है। नगरपरिषद की इमारत की छत पर अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के लिए मटन पार्टी आयोजित किए जाने का आरोप लगा है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा (BJP) ने इस आयोजन पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।
भाजपा का आरोप है कि मोर्शी नगरपरिषद की इमारत की छत पर अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के लिए मटन पार्टी का आयोजन किया गया था। इस मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा विधायक उमेश यावलकर के नेतृत्व में पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
यहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है। पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक कार्यालय की इमारत में इस तरह का निजी आयोजन करना उचित नहीं है।
भाजपा ने अपने ज्ञापन में शिंदे गुट की शिवसेना की नगराध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के उपनगराध्यक्ष, संबंधित पार्षदों और नगरपरिषद के मुख्याधिकारी पराग वानखड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
भाजपा ने इस आयोजन को लेकर प्रशासन से जवाबदेही तय करने और मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है।
भाजपा की शिकायत के बाद शिंदे गुट की शिवसेना ने भी पलटवार किया है। शिवसेना की ओर से दावा किया गया है कि इससे पहले भाजपा की महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति ने भी नगरपरिषद में 200 से 250 लोगों के लिए भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया था।
शिवसेना पार्षद रवि गुल्हाने ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह पूरा मामला उठाया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। वहीं, उपनगराध्यक्ष ने भी भाजपा पर राजनीतिक विरोध के चलते जानबूझकर इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया है।
मोर्शी नगरपरिषद में मटन पार्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है। एक भोजन कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई यह बहस अब जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच चुकी है।
फिलहाल इस मामले में भाजपा ने कार्रवाई की मांग की है, जबकि शिवसेना ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। अब सभी की नजरें जिलाधिकारी के रुख पर टिकी हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में जांच के आदेश देता है या संबंधित लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है।
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