BJP vs Shiv Sena: महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मोर्शी नगरपरिषद इन दिनों एक मटन पार्टी को लेकर चर्चा में है। नगरपरिषद की इमारत की छत पर अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के लिए मटन पार्टी आयोजित किए जाने का आरोप लगा है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा (BJP) ने इस आयोजन पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।