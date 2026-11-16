‘पाताल’ से लौटे रघु राम, अब कंटेस्टेंट्स की मौत या पुनर्जन्म का करेंगे फैसला, बयान सुनकर उड़ जाएंगे होश

'MTV Roadies' में हुई रघु राम की धमाकेदार वापसी (सोर्स;X-@ClassicGam30102)
MTV India Reality Show: रियलिटी शो 'MTV Roadies' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शो के जनक और ओरिजनल मास्टरमाइंड कहे जाने वाले रघु राम पूरे 12 साल के लंबे अंतराल के बाद इस फेमस फ्रेंचाइजी में लौट आए हैं। 'Roadies Rebirth 21' के साथ वापसी कर रहे रघु राम के हाथ में इस बार एक ऐसी खास शक्ति होगी, जो कंटेस्टेंट्स के खेल का पासा पलट देगी। इस नए सीजन में उनके पास कंटेस्टेंट की मौत या पुनर्जन्म का फैसला करने का अधिकार होगा।
साल 2003 में 'Roadies' की शुरुआत करने वाले रघु राम ने इस शो को देश की सबसे लंबी चलने वाली रियलिटी टेलीविजन फ्रेंचाइजी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, चैनल के अत्यधिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए उन्होंने साल 2014 में इस शो से किनारा कर लिया था।
आज सोमवार, 16 नवंबर को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघु राम ने शो में अपनी वापसी और अपने अनुभव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अपने अंदाज में अपनी भूमिका का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान किसी से बात नहीं की थी। उन्होंने बताया कि उनका एक खास क्षेत्र था जिसे 'पाताल' कहा जाता था। वह पाताल से आते थे और लोगों को घसीट कर अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस दर्द और प्रक्रिया में बहुत मजा आया।
इस बार 'रोडीज' के 21वें सीजन 'रोडीज: रीबर्थ' में एक बड़ा फॉर्मेट बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इस सीजन में प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया और निखिल चिनपा जैसे ओजी गैंग लीडर्स अलग-अलग व्यक्तिगत गैंग का नेतृत्व करने के बजाय दो मेगा टीमों के रूप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनके साथ इस रोमांचक सफर में अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), बानी जे और बसीर अली भी जुड़ गए हैं।
यह सीजन 16 अक्टूबर, 2026 को शुरू हुआ था। शुरुआती एपिसोड्स में फैंस को कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन देखने को मिले, जबकि अब आने वाले एपिसोड्स में 'कलिंग राउंड' दिखाया जाएगा। चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण के बाद अब असली प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। कंटेस्टेंट शो की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसके नए एपिसोड 27 नवंबर को प्रसारित किए जाएंगे।
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