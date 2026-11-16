‘पाताल’ से लौटे रघु राम, अब कंटेस्टेंट्स की मौत या पुनर्जन्म का करेंगे फैसला, बयान सुनकर उड़ जाएंगे होश

आज सोमवार, 16 नवंबर को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघु राम ने शो में अपनी वापसी और अपने अनुभव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अपने अंदाज में अपनी भूमिका का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान किसी से बात नहीं की थी। उन्होंने बताया कि उनका एक खास क्षेत्र था जिसे 'पाताल' कहा जाता था। वह पाताल से आते थे और लोगों को घसीट कर अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस दर्द और प्रक्रिया में बहुत मजा आया।