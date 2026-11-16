‘अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो शुक्रिया’, आलोचना करने वालों को दिलजीत दोसांझ ने दिया करारा जवाब

पंजाबी संगीत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिलजीत ने पंजाबी और हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका मानना ​​है कि उनका दिल आज भी पंजाबी लोक संगीत में ही बसता है। उन्होंने बताया कि असल में वह एक लोक गायक हैं। उन्होंने कहा: "मेरा करियर 2002 में शुरू हुआ था, इसलिए मेरे कई पुराने रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल से, मैं एक लोक गायक हूं। मुझे लोक संगीत बहुत पसंद है। मुझे लोक संगीत सुनना अच्छा लगता है। हमने 'द कॉल ऑफ पंजाब' (The Call of Panjab) नाम से एक EP (छोटा एल्बम) निकाला था। उस EP के लिए हमने स्ट्रीमिंग या नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया। वह EP सिर्फ मेरे और मेरे उन पुराने प्रशंसकों के लिए है, जिन्हें पुराना पंजाबी लोक संगीत पसंद है।"