16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो शुक्रिया’, आलोचना करने वालों को दिलजीत दोसांझ ने दिया करारा जवाब

Diljit Dosanjh On Criticism: दिलजीत दोसांझ ने अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वे मूल रूप से एक पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं और मेट गाला (Met Gala) में अपने लुक के जरिए उन्होंने अपना एक सपना पूरा किया।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 16 Nov 2026, 5:22 PM IST

Diljit Dosanjh On Criticism

इंडिया टूर के दौरान दिलजीत दोसांझ ने आलोचकों को दिया जवाब। (फोटो सोर्स: @diljitdosanjh/instagram)

Diljit Dosanjh On Criticism: दिलजीत दोसांझ अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं, चाहे वह किसानों का आंदोलन हो या इस साल की शुरुआत में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उस समय, जब छात्रों के विरोध पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो दिलजीत ने कहा था, 'मैं तो बस एक कलाकार हूं भाई', जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब, उस विवाद का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, दिलजीत ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति वे केवल आभार ही महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में कुछ न कुछ जोड़ा ही है।

दिलजीत दोसांझ Spotify की Day In The Life सीरीज में शामिल होने वाले पहले भारतीय कलाकार बने

हाल ही में दिलजीत को स्पॉटिफाई की वीडियो सीरीज 'डे इन द लाइफ' में दिखाया गया। इस सीरीज में पहले सेंट्रल सी, लिल बेबी, कोडी जॉनसन और पॉपी जैसे ग्लोबल कलाकार शामिल हो चुके हैं। इस सीरीज में जगह बनाने वाले दिलजीत पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। बातचीत के दौरान, उन्होंने अपने शुरुआती करियर, अपने लिए पंजाबी लोक संगीत के महत्व, फैशन के जरिए अपनी बात रखने के तरीके, और दर्शकों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं पर चर्चा की।

दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा! बम धमकी वाले ईमेल के बाद CM फडणवीस से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

ये भी पढ़ें
Diljit Dosanjh Mumbai concert security

'अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, तो आपका शुक्रिया' - दिलजीत दोसांझ

आलोचनाओं पर उन्होंने कहा: "अब मुझे लोगों की प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फैंस मुझसे मिलते हैं, तो वे बहुत प्यार दिखाते हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आपका शुक्रिया। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, तो भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिंदगी एक फिल्म की तरह है, और इस फिल्म में अलग-अलग किरदार होते हैं।

इसमें विलेन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, और उतार-चढ़ाव भी आते हैं। इसलिए, अगर आप विलेन का किरदार निभा रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी में कुछ तो योगदान दिया है।"

दिलजीत दोसांझ ने अपनी 'माइकल जैक्सन' स्वेटशर्ट के पीछे की कहानी बताई

10 मिनट के इस वीडियो में दिलजीत ने अपने दिन की शुरुआत नाश्ते से की और जल्द ही दर्शकों को अपनी अलमारी दिखाई। उन्होंने कपड़ों के रैक को देखा, उसमें से एक 'माइकल जैक्सन' स्वेटशर्ट निकाली और उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाई। दिलजीत ने बताया कि उन्होंने यह स्वेटशर्ट कभी नहीं पहनी है। उन्हें यह एक पुरानी दुकान में मिली थी, लेकिन दुकानदार इसे बेचना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया कि दुकानदार का मन बदलने के लिए उन्हें एक घंटे से भी ज़्यादा समय तक उसे मनाना पड़ा।

'मेट गाला 2025' में अपने लुक पर दिलजीत दोसांझ

दिलजीत अपने फैशन सेंस को लेकर बहुत सजग रहते हैं, जो उनके शब्दों में, एक 'स्टेटमेंट' की तरह है। उन्होंने 'मेट गाला 2025' में अपनी शानदार एंट्री के बारे में भी बात की। दिलजीत की पोशाक पटियाला के महाराजा से प्रेरित थी और इसे डिज़ाइनर प्रबल गुरुंग ने तैयार किया था। उन्होंने एक केप (चोगा) पहना था, जिसे 50 से ज्यादा कारीगरों ने चार दिनों में बनाया था। 'डे इन द लाइफ' वीडियो में, दिलजीत ने इस लुक के पीछे की सोच साझा की: "मेट गाला मेरा सपना था। वहां हर बड़ा स्टार मौजूद होता है। मेरे दिमाग में पहले से ही एक ड्रेस तय थी। मैंने सोचा था कि जब मैं वहां जाऊंगा, तो एक राजा की तरह जाऊंगा - चोगा और पगड़ी पहनकर।"

दिलजीत दोसांझ का कहना है कि दिल से वह एक लोक गायक (फोल्क सिंगर) हैं

पंजाबी संगीत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिलजीत ने पंजाबी और हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका मानना ​​है कि उनका दिल आज भी पंजाबी लोक संगीत में ही बसता है। उन्होंने बताया कि असल में वह एक लोक गायक हैं। उन्होंने कहा: "मेरा करियर 2002 में शुरू हुआ था, इसलिए मेरे कई पुराने रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल से, मैं एक लोक गायक हूं। मुझे लोक संगीत बहुत पसंद है। मुझे लोक संगीत सुनना अच्छा लगता है। हमने 'द कॉल ऑफ पंजाब' (The Call of Panjab) नाम से एक EP (छोटा एल्बम) निकाला था। उस EP के लिए हमने स्ट्रीमिंग या नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया। वह EP सिर्फ मेरे और मेरे उन पुराने प्रशंसकों के लिए है, जिन्हें पुराना पंजाबी लोक संगीत पसंद है।"

दिलजीत दोसांझ का AURA टूर के बारे में

दिलजीत दोसांझ अभी भारत के 7 शहरों में अपने 'ऑरा' (AURA) टूर पर हैं। उन्होंने दिल्ली से अपने टूर की शुरुआत की, जिसके बाद इंदौर में कार्यक्रम हुआ। टूर के बाकी हिस्से अहमदाबाद (21 नवंबर), मुंबई (27 नवंबर), बेंगलुरु (29 नवंबर), लखनऊ (5 दिसंबर), चंडीगढ़ (12 दिसंबर) और कोलकाता (19 दिसंबर) में होंगे।

‘सलाम है आपके संस्कारों को घमंड नहीं है’, दिलजीत दोसांझ का Video देख गदगद हुए फैंस, जमकर कर रहे तारीफ

ये भी पढ़ें
Diljit Dosanjh Latin Grammy Awards
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.