‘अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो शुक्रिया’, आलोचना करने वालों को दिलजीत दोसांझ ने दिया करारा जवाब

इंडिया टूर के दौरान दिलजीत दोसांझ ने आलोचकों को दिया जवाब। (फोटो सोर्स: @diljitdosanjh/instagram)
Diljit Dosanjh On Criticism: दिलजीत दोसांझ अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं, चाहे वह किसानों का आंदोलन हो या इस साल की शुरुआत में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उस समय, जब छात्रों के विरोध पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो दिलजीत ने कहा था, 'मैं तो बस एक कलाकार हूं भाई', जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब, उस विवाद का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, दिलजीत ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति वे केवल आभार ही महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में कुछ न कुछ जोड़ा ही है।
हाल ही में दिलजीत को स्पॉटिफाई की वीडियो सीरीज 'डे इन द लाइफ' में दिखाया गया। इस सीरीज में पहले सेंट्रल सी, लिल बेबी, कोडी जॉनसन और पॉपी जैसे ग्लोबल कलाकार शामिल हो चुके हैं। इस सीरीज में जगह बनाने वाले दिलजीत पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। बातचीत के दौरान, उन्होंने अपने शुरुआती करियर, अपने लिए पंजाबी लोक संगीत के महत्व, फैशन के जरिए अपनी बात रखने के तरीके, और दर्शकों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं पर चर्चा की।
आलोचनाओं पर उन्होंने कहा: "अब मुझे लोगों की प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फैंस मुझसे मिलते हैं, तो वे बहुत प्यार दिखाते हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आपका शुक्रिया। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, तो भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिंदगी एक फिल्म की तरह है, और इस फिल्म में अलग-अलग किरदार होते हैं।
इसमें विलेन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, और उतार-चढ़ाव भी आते हैं। इसलिए, अगर आप विलेन का किरदार निभा रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी में कुछ तो योगदान दिया है।"
10 मिनट के इस वीडियो में दिलजीत ने अपने दिन की शुरुआत नाश्ते से की और जल्द ही दर्शकों को अपनी अलमारी दिखाई। उन्होंने कपड़ों के रैक को देखा, उसमें से एक 'माइकल जैक्सन' स्वेटशर्ट निकाली और उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाई। दिलजीत ने बताया कि उन्होंने यह स्वेटशर्ट कभी नहीं पहनी है। उन्हें यह एक पुरानी दुकान में मिली थी, लेकिन दुकानदार इसे बेचना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया कि दुकानदार का मन बदलने के लिए उन्हें एक घंटे से भी ज़्यादा समय तक उसे मनाना पड़ा।
दिलजीत अपने फैशन सेंस को लेकर बहुत सजग रहते हैं, जो उनके शब्दों में, एक 'स्टेटमेंट' की तरह है। उन्होंने 'मेट गाला 2025' में अपनी शानदार एंट्री के बारे में भी बात की। दिलजीत की पोशाक पटियाला के महाराजा से प्रेरित थी और इसे डिज़ाइनर प्रबल गुरुंग ने तैयार किया था। उन्होंने एक केप (चोगा) पहना था, जिसे 50 से ज्यादा कारीगरों ने चार दिनों में बनाया था। 'डे इन द लाइफ' वीडियो में, दिलजीत ने इस लुक के पीछे की सोच साझा की: "मेट गाला मेरा सपना था। वहां हर बड़ा स्टार मौजूद होता है। मेरे दिमाग में पहले से ही एक ड्रेस तय थी। मैंने सोचा था कि जब मैं वहां जाऊंगा, तो एक राजा की तरह जाऊंगा - चोगा और पगड़ी पहनकर।"
पंजाबी संगीत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिलजीत ने पंजाबी और हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका मानना है कि उनका दिल आज भी पंजाबी लोक संगीत में ही बसता है। उन्होंने बताया कि असल में वह एक लोक गायक हैं। उन्होंने कहा: "मेरा करियर 2002 में शुरू हुआ था, इसलिए मेरे कई पुराने रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल से, मैं एक लोक गायक हूं। मुझे लोक संगीत बहुत पसंद है। मुझे लोक संगीत सुनना अच्छा लगता है। हमने 'द कॉल ऑफ पंजाब' (The Call of Panjab) नाम से एक EP (छोटा एल्बम) निकाला था। उस EP के लिए हमने स्ट्रीमिंग या नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया। वह EP सिर्फ मेरे और मेरे उन पुराने प्रशंसकों के लिए है, जिन्हें पुराना पंजाबी लोक संगीत पसंद है।"
दिलजीत दोसांझ अभी भारत के 7 शहरों में अपने 'ऑरा' (AURA) टूर पर हैं। उन्होंने दिल्ली से अपने टूर की शुरुआत की, जिसके बाद इंदौर में कार्यक्रम हुआ। टूर के बाकी हिस्से अहमदाबाद (21 नवंबर), मुंबई (27 नवंबर), बेंगलुरु (29 नवंबर), लखनऊ (5 दिसंबर), चंडीगढ़ (12 दिसंबर) और कोलकाता (19 दिसंबर) में होंगे।
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