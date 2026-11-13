‘सलाम है आपके संस्कारों को घमंड नहीं है’, दिलजीत दोसांझ का Video देख गदगद हुए फैंस, जमकर कर रहे तारीफ

Diljit Dosanjh Touches feet Viral Video: पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने इंटरनेशनल स्टेज पर एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया है। दरअसल, 12 नवंबर को लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित 27वें वार्षिक 'लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स' में लाइव परफॉर्म कर उन्होंने इतिहास रच दिया। वे इस प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। बता दें, उनकी शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैकस्टेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी सादगी और संस्कारों को देख फैंस गदगद हो गए हैं।