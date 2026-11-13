‘Student of the Year After Dark’ पर लगा ‘क्लास’ की नकल का आरोप, अब डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

Campus Murder Mystery Series: करण जौहर की चर्चित फ्रेंचाइजी 'Student of the Year' अब अपने नए अवतार 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के साथ फैंस के सामने आ रही है। इस बार कैंपस रोमांस की जगह कहानी को एक डार्क मर्डर मिस्ट्री का रूप दिया गया है। दरअसल, ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस सीरीज की तुलना नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शो 'Class' से की जा रही है। अब सीरीज की निर्देशक रीमा माया ने इन तुलनाओं और नकल के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ जवाब दिया है।