परिसीमन पर नताशा आव्हाड की पोस्ट पर विवाद, सुप्रिया सुले बोलीं- पिता और बेटी के विचार अलग, मैं इसका स्वागत करती हूं

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड की बेटी नताशा आव्हाड ने परिसीमन का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। उनकी इस पोस्ट को पार्टी के रुख से अलग माना जा रहा है। इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि उनकी बेटी की राय उनसे अलग है और उसे अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। अब इस पूरे विवाद पर एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर जितेंद्र आव्हाड और उनकी बेटी के विचार अलग हैं, तो वह ऐसे विचारों का स्वागत करती हैं।