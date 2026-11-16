NCP के विलय पर आ सकता है बड़ा ट्विस्ट, अमित शाह के साथ सुनेत्रा पवार की पुणे में बड़ी बैठक

NCP Merger News: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भले ही दोनों गुटों की ओर से सार्वजनिक रूप से विलय की संभावना से इनकार किया जा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक बातचीत जारी होने की चर्चाएं हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पुणे के जेडब्ल्यू मैरियट (JW Marriott) होटल पहुंच रही हैं। इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।