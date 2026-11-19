विरोध जताते हुए आनंद दुबे के साथ शायना एनसी और संजय निरुपम ने किताब के पेज नंबर 201 समेत कुछ अन्य पन्ने फाड़ दिए। शिवसेना की ओर से प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज नंबर 201 और 443 पर मौजूद कथित आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने की मांग भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में सात्यकी सावरकर की ओर से कानूनी कदम उठाने की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला किताब में किए गए दावों और उनके संदर्भों की तथ्यात्मक जांच के बाद ही लिया जाएगा।