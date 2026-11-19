सावरकर के परपोते सोनिया गांधी की किताब के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई, फोटो सोर्स- ANI
Sonia Gandhi Savarkar: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथात्मक किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। किताब में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया है। सावरकर के परपोते सात्यकी सावरकर ने कहा है कि अगर किताब में किए गए दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं मिला तो वह सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
सात्यकी सावरकर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वह फिलहाल व्याख्यान के सिलसिले में कर्नाटक में हैं और इसलिए पूरी किताब नहीं पढ़ पाए हैं। हालांकि, उन्होंने किताब के उन हिस्सों को पढ़ा है, जहां सावरकर का उल्लेख किया गया है। उनके मुताबिक, इन पन्नों पर कुछ ऐसे दावे किए गए हैं, जिनके पीछे कोई उचित संदर्भ नजर नहीं आता।
सात्यकी सावरकर ने कहा कि वह इस मामले में अपने कानूनी सलाहकारों और वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जांच के बाद यह साबित होता है कि किताब में सावरकर को लेकर किए गए दावों में कोई तथ्य नहीं है, तो वह सोनिया गांधी के खिलाफ अदालत का रुख कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाने की कोई मांग नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने अभी पूरी किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए इस स्तर पर प्रतिबंध की मांग करना उचित नहीं होगा। सात्यकी सावरकर के मुताबिक, वह पहले किताब में किए गए दावों और उनके समर्थन में दिए गए संदर्भों की जांच करेंगे। इसके बाद ही वह आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई फैसला लेंगे।
इस विवाद को लेकर शिवसेना ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। बुधवार को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेता आनंद दुबे ने किताब में सावरकर के उल्लेख को लेकर नाराजगी जाहिर की। दुबे ने कहा कि सावरकर देश के सम्मानित व्यक्तित्व हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियों को उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और अंडमान की सेलुलर जेल में बिताए वर्षों का भी उल्लेख किया।
विरोध जताते हुए आनंद दुबे के साथ शायना एनसी और संजय निरुपम ने किताब के पेज नंबर 201 समेत कुछ अन्य पन्ने फाड़ दिए। शिवसेना की ओर से प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज नंबर 201 और 443 पर मौजूद कथित आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने की मांग भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में सात्यकी सावरकर की ओर से कानूनी कदम उठाने की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला किताब में किए गए दावों और उनके संदर्भों की तथ्यात्मक जांच के बाद ही लिया जाएगा।
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