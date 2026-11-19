एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदिरा की मां कमला नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक बच्ची, घर में अकेली, माता-पिता दोनों जेल में, किसी के लिए भी डराने वाला था। कमला नेहरू इंदिरा को लेकर बेहद चिंतित थीं, लेकिन उन्हें मन ही मन यह भरोसा भी था कि इंदिरा इस मुश्किल परिस्थिति को संभाल लेंगी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी के अनुसार, 1930 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर इंदिरा आनंद भवन में अपनी मां के साथ अकेली थीं। दोनों टेनीसन की कविता 'इन मेमोरियम' पढ़ रही थीं कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फोन पर चेतावनी दी गई कि कमला को अगले दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। घर में मां-बेटी के अलावा कोई और नहीं था। मां की गिरफ्तारी के बाद इंदिरा अकेली रह जातीं, लेकिन उस समय चिंता करने या इस बारे में सोचते रहने की गुंजाइश नहीं थी। इंदिरा ने अपनी मां के लिए सामान बांधा, जबकि कमला ने पूरी रात स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश देने, आगे की रणनीति बनाने और आनंद भवन के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करने में बिताई। इंदिरा बिल्कुल भी आशंकित नहीं थीं, बल्कि उन्हें गर्व था कि मां देश के लिए जेल जा रही हैं। बेटी की आंखों में अपने लिए सम्मान देखकर कमला भावुक हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके रिश्तों में अब एक ऐसा बदलाव आने वाला है, जिसे टाला नहीं जा सकता।