रिजिजू ने कुछ दिन पहले ही राहुल को सात-सूत्री सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल ये बातें मानें तो कांग्रेस कुछ हद तक लोगों का भरोसा जीत सकती है। आइए उन सलाहों पर नज़र डालते हैं।



1. राहुल को भारत में ज्यादा समय बिताना चाहिए और बार-बार गुप्त विदेश यात्राओं से बचना चाहिए।

2. राहुल को वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय परंपरा है।

3. राहुल को भारत-विरोधी लोगों से नहीं मिलना चाहिए और उनके एजेंडे को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

4. राहुल को बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के प्रति गहरी नफरत छोड़नी चाहिए। उन्हें बीजेपी को दुश्मन नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानना चाहिए।

5. राहुल को संसद को गंभीरता से लेना चाहिए और सांसदों को बहस-चर्चा में भाग लेने देना चाहिए।

6. राहुल को संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।

7. राहुल को कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बनाने पर ध्यान देना चाहिए और परिवारवादी राजनीति खत्म करनी चाहिए।