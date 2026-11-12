क्रिसमस पर इंदिरा गांधी के लिए तिहाड़ जेल में खाना लेकर पहुंची थीं सोनिया गांधी, चार्ल्स शोभराज की महिला साथी के लिए भी बनवाया था भोजन

Sonia Gandhi Book: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) अपनी किताब में कई बातों का जिक्र किया है। किताब में उन्होंने दिसंबर 1978 के उस दौर का जिक्र किया है, जब जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किताब में लिखा कि वह उस दौरान रोजाना जेल में अपनी सास से मिलने जाती थीं।