कामिकेज ड्रोन से काउंटर-ड्रोन तक: IAF कमांडरों को राजनाथ सिंह की दो टूक, आसमान में बदलेगी जंग की तस्वीर

राजनाथ सिंह ने वायुसेना कमांडरों से ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों से सीख लेने और किसी भी स्थिति या चुनौती का सामना करने के लिए उच्च स्तर की परिचालन तत्परता बनाए रखने को कहा। उन्होंने भारतीय वायुसेना से इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अंतरिक्ष (space) जैसे युद्ध के उभरते क्षेत्रों के लिए समर्पित सिद्धांत (doctrines) और बुनियादी ढांचा विकसित करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने भविष्य के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीकी श्रेष्ठता, आश्चर्यचकित करने की क्षमता (element of surprise) और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बेहद जरूरी बताया।