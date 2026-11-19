OM Advance Booking Collection: साउथ एक्टर्स धनुष, साई पल्लवी, ममूटी और श्रीलीला स्टारर 'OM: ऑपरेशन मोल' आने वाली 20 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित यह एक तमिल फिल्म है, लेकिन इसे तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग मंगलवार यानी 17 नवंबर को शुरू हुई थी, जिसे अब तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।