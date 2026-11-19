एडवांस बुकिंग में धनुष और साई पल्लवी की फिल्म ने कमाए करोड़ों। (फोटो सोर्स: IMDb)
OM Advance Booking Collection: साउथ एक्टर्स धनुष, साई पल्लवी, ममूटी और श्रीलीला स्टारर 'OM: ऑपरेशन मोल' आने वाली 20 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित यह एक तमिल फिल्म है, लेकिन इसे तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग मंगलवार यानी 17 नवंबर को शुरू हुई थी, जिसे अब तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
Sacnilkकी रिपोर्ट के अनुसार, 'OM: ऑपरेशन मोल' के ब्लॉक की गई सीटों सहित 11 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं, और ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो 9 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई है। अब तक, ब्लॉक की गई सीटों के साथ कुल प्री-सेल कलेक्शन 17.36 करोड़ रुपये हो चुका है, और ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 14.83 करोड़ रुपये है।
बता दें कि फिल्म का तमिल वर्जन 10.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ सबसे आगे है, इसके बाद तेलुगु वर्जन है जिसने 6.48 करोड़ रुपये कमाए हैं। ऐसा लगता है कि हिंदी में 'OM' को शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स न मिले, क्योंकि यहां एडवांस बुकिंग काफी कमजोर है। हिंदी डब वर्जन ने अब तक केवल 13.43 लाख रुपये की कमाई की है।
फिल्म के पहले दिन के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा टिकट बिक हैं और इसने 8 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई कर ली है। उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डबल डिजिट (10 करोड़ से ज्यादा) की ओपनिंग ले सकती है।
राजकुमार की पिछली फिल्म 'अमरन', जिसमें शिवकार्तिकेयन और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में थे, ने भारत में 21.40 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग ली थी। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 'ओएम' (OM) बॉक्स ऑफिस पर 'अमरन' को पीछे छोड़ पाएगी।
वहीं, धनुष की पिछली फिल्म 'कारा' ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 6.20 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की थी। एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को देखते हुए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 'ओएम' (OM) अपने पहले दिन इससे बेहतर कमाई करेगी।
साई पल्लवी की आने वाली फिल्म 'OM' को लेकर प्री-रिलीज के समय से ही काफी चर्चा है और उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि, फिल्म की कमाई इसके रिव्यू और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगी। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दर्शकों की तरफ से 'OM' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।
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