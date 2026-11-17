हैदराबाद में एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए फैंस ने तोड़ा सुरक्षा घेरा। (फोटो सोर्स: @saipallavi.senthamara/instagram)
Sai Pallavi Fans Create Ruckus: साई पल्लवी बेशक दक्षिण भारत की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह 5 नवम्बर को रिलीज हुई अपनी फिल्म 'रामायण' के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी पहचान बना रही हैं। हालांकि, इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म 'OM' के प्रमोशन में बीजी हैं। हाल ही में साईं हैदराबाद में आयोजित फिल्म के एक प्री-रिलीज इवेंट में शामिल हुईं।
इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ फैंस एक्ट्रेस से मिलने के लिए बैरिकेडिंग को फांदकर स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहीं रोक देते हैं। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि साई ने सभी से शांत रहने की अपील की और अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ तस्वीरें जरूर खिंचवाएंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि एक्ट्रेस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है!
फिल्म 'OM' में साईं पल्लवी के साथ ही श्रीलीला भी मुख्य भूमिका में हैं। सोशल मीडिया पर उनका और साई पल्लवी का एक साथ स्टेज पर डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों ही अभिनेत्रियां अपने शानदार डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं, इसलिए उन्हें एक साथ स्टेज पर देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था।
फिल्म 'OM' आने वाली 20 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। बता दें कि यह एक तमिल फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाएगा। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रांझणा एक्टर धनुष मुख्य भूमिका में हैं, और मलयालम स्टार ममूटी भी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं।
'OM' को लेकर प्री-रिलीज के समय से ही काफी चर्चा है और उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि, फिल्म की कमाई इसके रिव्यू और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगी। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दर्शकों की तरफ से 'OM' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।
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