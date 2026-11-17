इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ फैंस एक्ट्रेस से मिलने के लिए बैरिकेडिंग को फांदकर स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहीं रोक देते हैं। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि साई ने सभी से शांत रहने की अपील की और अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ तस्वीरें जरूर खिंचवाएंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि एक्ट्रेस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है!