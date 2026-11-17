

टाइगर श्रॉफ की शूटिंग पर वापसी की खबर सामने आते ही फैंस सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फैंस अभिनेता की हिम्मत और काम के प्रति उनके समर्पण की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'टाइगर को दोबारा सेट पर देखकर अच्छा लगा, उम्मीद है वह हमेशा सुरक्षित रहें।' वहीं, दूसरे ने कहा, 'हमारा हीरो वापस आ गया, टाइगर 2.0 का इंतजार है।' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'टाइगर भाई, अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखिए, हम आपको पर्दे पर फिर से एक्शन करते देखना चाहते हैं।' हालांकि, कई फैंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की।