बिग बॉस के घर में बने वो प्यार भरे रिश्ते (सोर्स: X-@SantaniSubhajit)
Bigg Boss Celebrity Couples Breakups: रियलिटी शो 'बिग बॉस' का घर हमेशा से ड्रामे, तकरार और रोमांस का अड्डा रहा है। इस घर में कई बार अजनबी चेहरे एक-दूसरे के करीब आते हैं और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कैमरे के सामने सात जन्मों तक साथ निभाने और हर मुश्किल में एक-दूसरे का हाथ थामे रहने के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। हालांकि, जैसे ही शो का सफर खत्म होता है और ये सितारे असल दुनिया की हकीकत का सामना करते हैं, तो कई बार समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं।
ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की खबरों पर अब ईशा के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने मुहर लगा दी है। बता दें, 'बिग बॉस 18' में दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं। कुछ समय पहले 'खतरों के खिलाड़ी 15' की सक्सेस पार्टी में भी अविनाश ने सबके सामने ईशा से अपने प्यार का इजहार करते हुए 'आई लव यू' कहा था। हालांकि उनके अलग होने की चर्चा के बीच एक बार फिर बिग बॉस के घर में बनी उन जोड़ियों की यादें ताजा हो गई हैं, जिनकी लव स्टोरी शो खत्म होने के बाद ज्यादा समय तक नहीं चल पाई।
बिग बॉस सीजन 7 में गौहर खान और कुशाल टंडन की केमिस्ट्री ने दर्शकों का खूब दिल जीता था। शो के दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं थीं। बात उस वक्त और आगे बढ़ गई जब कुशाल ने नेशनल टेलीविजन पर सरेआम गौहर को प्रपोज कर दिया था। शो खत्म होने के बाद कुछ समय तक उनका यह रिश्ता पटरी पर चला भी, लेकिन आपसी दूरियों और किन्हीं कारणों से दोनों ने हमेशा के लिए अपनी राहें अलग कर लीं।
बिग बॉस 7 में तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली के रोमांस के चर्चे भी खूब सुर्खियों में रहे थे। शो के अंदर दोनों हर मुश्किल परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। शो से बाहर आने के बाद भी वे कुछ समय तक साथ रहे, लेकिन साल 2014 आते-आते उनका यह रिश्ता पूरी तरह टूट गया। हाल ही में तनिषा ने इस पुराने रिश्ते को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे, जिसने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया था।
बिग बॉस के इतिहास के सबसे फेमस सीजन यानी सीजन 13 में आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार किया था। शो से निकलने के बाद भी इस जोड़ी ने घर के बाहर करीब 4 साल तक अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया। फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी शादी के बंधन में बंधेगी, लेकिन दिसंबर 2023 में दोनों ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग करने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया।
बिग बॉस के चौदहवें सीजन में पवित्रा पुनिया और एजाज खान की शुरुआत तीखी नोकझोंक और लड़ाइयों से हुई थी। हालांकि, यह खट्टी-मीठी तकरार धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गई। शो के बाद दोनों लिव-इन में भी रहे और यहां तक कि शादी करने की योजना भी बना रहे थे। लेकिन लगभग दो साल तक चले इस मजबूत रिश्ते में खटास आ गई और साल 2023 में दोनों ने अपने ब्रेकअप की पुष्टि कर दी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए 'बिग बॉस OTT' के पहले सीजन में शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी बनी थी। फैंस ने प्यार से उन्हें 'शारा' नाम दिया था। शो के बाहर आने के बाद भी दोनों को अक्सर कई मौकों पर साथ डेट करते देखा गया, लेकिन आपसी तालमेल न बैठ पाने के चलते साल 2022 में दोनों ने अपने ब्रेकअप की आधिकारिक घोषणा कर दी।
बिग बॉस सीजन 17 में ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल के रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। शो के अंदर उनके बीच का ड्रामा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रहा था। हालांकि, शो खत्म होने और घर से बाहर आने के बाद असल जिंदगी की व्यावहारिक अड़चनों के चलते उनके बीच दूरियां लगातार बढ़ती चली गईं, और अंततः समर्थ ने मीडिया के सामने उनके ब्रेकअप की बात साफ कर दी।
बिग बॉस के स्टेज पर परवान चढ़ने वाली ये कहानियां बताती हैं कि टीवी के पर्दे पर दिखने वाली चमकदार केमिस्ट्री और असल जिंदगी की जिम्मेदारियों और सच्चाइयों के बीच काफी अंतर होता है। कुछ जोड़ियों ने सालों तक साथ निभाकर फैंस को उम्मीद बंधाई, तो कुछ का रिश्ता शो की चकाचौंध उतरते ही बिखर गया।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन