ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की खबरों पर अब ईशा के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने मुहर लगा दी है। बता दें, 'बिग बॉस 18' में दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं। कुछ समय पहले 'खतरों के खिलाड़ी 15' की सक्सेस पार्टी में भी अविनाश ने सबके सामने ईशा से अपने प्यार का इजहार करते हुए 'आई लव यू' कहा था। हालांकि उनके अलग होने की चर्चा के बीच एक बार फिर बिग बॉस के घर में बनी उन जोड़ियों की यादें ताजा हो गई हैं, जिनकी लव स्टोरी शो खत्म होने के बाद ज्यादा समय तक नहीं चल पाई।