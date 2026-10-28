‘रावण पूरी तरह बुरा नहीं था’, ‘रामायण’ के प्रीमियर में साई पल्लवी के बयान पर किसी ने जताई नाराजगी तो किसी ने किया समर्थन, देखें वीडियों

साई पल्लवी के बयान का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक यूजर ने टिप्पणी की, "एक महिला अपने ही अपहरणकर्ता की तारीफ कर रही है।" वहीं, दूसरे यूजर ने रावण के चरित्र के अलग-अलग पहलुओं का जिक्र करते हुए अभिनेत्री की बात का समर्थन किया। यूजर के मुताबिक, कुछ जगहों पर रावण की पूजा की जाती है और उसे केवल बुराई के प्रतीक के तौर पर नहीं देखा जाता। उसने रावण को भगवान शिव का भक्त, विद्वान और संगीतज्ञ बताते हुए कहा कि उसके अहंकार और कामवासना ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचाया।