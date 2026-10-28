मीरा राजपूत ने शाहिद कपूर की आदतों पर कसा तंज, कपिल शर्मा के शो में पति की बोलती बंद!

बता दें, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी और दोनों के परिवारों ने एक धार्मिक समुदाय के माध्यम से उनका परिचय कराया था। मीरा को इस रिश्ते के लिए फैसला लेने में करीब 6 महीने लगे थे। दरअसल, शाहिद और मीरा के बीच करीब 13-14 साल का उम्र का अंतर था, लेकिन आखिरकार मीरा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों ने 7 जुलाई 2015 को दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की थी।