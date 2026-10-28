‘रोमांटिक डिनर और मूवी नाइट्स पीछे छूट गईं’, बेटे के जन्म के बाद विक्की कौशल संग बदली जिंदगी पर बोलीं कैटरीना कैफ

Katrina Kaif-Vicky Kaushal: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शामिल हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान को लेकर बात करते नजर आते हैं। अब कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में शादीशुदा जिंदगी और मां बनने के बाद आए बदलावों पर खुलकर बात की है। उन्होंने पति विक्की कौशल की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि वह परिवार और काम के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।