28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘रामायण’ के इवेंट पर रणबीर कपूर ने गलती से रिवील कर दिया मोबाइल नंबर? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

Ramayan Movie: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के हालिया इवेंट के दौरान अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब कई जगह हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 28 Oct 2026, 1:08 PM IST

Ramayan Movie

Ramayan Movie (फोटो सोर्स- IMDb)

Ramayan Movie: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की लॉस एंजिल्स में हुई खास स्क्रीनिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है। इस क्लिप में रणबीर कपूर अपनी ‘ये जवानी है दीवानी’ की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पूर्णा उनसे उनका फोन नंबर मांगती हैं और रणबीर उनके मोबाइल में कुछ टाइप करते दिखाई देते हैं।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि क्या रणबीर ने गलती से अपना मोबाइल नंबर कैमरे के सामने दिखा दिया। हालांकि, वीडियो में नंबर साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है और इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि भी सामने नहीं आई है।

पूर्णा ने मांगा रणबीर का फोन नंबर

वायरल क्लिप में रणबीर और पूर्णा रेड कार्पेट पर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान पूर्णा अपना फोन रणबीर की तरफ बढ़ाती हैं। वह उनसे फोन नंबर मांगती हैं और रणबीर उनके फोन में नंबर टाइप करते नजर आते हैं।

कैमरा दोनों से कुछ दूरी पर होने की वजह से स्क्रीन पर दर्ज नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद यह छोटा सा पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। एक पपराजी इंस्टाग्राम पेज ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद फैंस के बीच इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

हालांकि, यह कहना संभव नहीं है कि वीडियो में वास्तव में रणबीर का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड हुआ है। इसलिए इसे फिलहाल सिर्फ वायरल वीडियो से जुड़ी चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है।

लॉस एंजिल्स में हुई ‘रामायण’ की खास स्क्रीनिंग

‘रामायण: पार्ट वन’ की मेकर्स ने 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में खास स्क्रीनिंग आयोजित की थी। यह आम रिलीज से पहले आयोजित की गई एक आमंत्रण आधारित स्क्रीनिंग थी।

इस कार्यक्रम में रणबीर कपूर के साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस साई पल्लवी और यश भी मौजूद रहे। फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

स्क्रीनिंग म्यूजियम के डेविड गेफेन थिएटर में आयोजित हुई, जिसमें करीब 945 लोगों के बैठने की क्षमता बताई गई है। कार्यक्रम से रणबीर, साई पल्लवी और यश के कई वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आईं।

कई बड़े मेहमान भी पहुंचे

‘रामायण’ की इस खास स्क्रीनिंग में फिल्म की टीम के अलावा कई चर्चित हस्तियां भी नजर आईं। इनमें जेडा पिंकेट स्मिथ, रोहिणी अय्यर, बेंजी केली और गिसेला मारेंगो समेत कई मेहमान शामिल थे।

फिल्म को लेकर भारत के साथ-साथ विदेशों में भी काफी चर्चा देखने को मिल रही है। खास तौर पर फिल्म की स्टारकास्ट और बड़े बजट ने इसे रिलीज से पहले ही सुर्खियों में ला दिया है।

4,000 करोड़ रुपये का बताया जा रहा बजट

‘रामायण’ को दो हिस्सों में बनाया जा रहा है और दोनों भागों का संयुक्त बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा को-प्रोड्यूस कर रहे हैं।

फिल्म भारतीय महाकाव्य ‘रामायण’ पर आधारित है और इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे।

‘रामायण: पार्ट वन’ भारतीय सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले लॉस एंजिल्स की स्क्रीनिंग और रणबीर कपूर का यह वायरल वीडियो फिल्म की चर्चा को और बढ़ा रहा है।

‘बॉलीवुड के माहौल ने बनाया दबाव’, ‘इंडियन आइडल’ के रनर अप रहे अमित सना ने फिर साधा निशाना, बोले- कई गाने गाना ही नहीं चाहता था

ये भी पढ़ें
Amit Sana On Indian Idol

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 1:08 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रामायण’ के इवेंट पर रणबीर कपूर ने गलती से रिवील कर दिया मोबाइल नंबर? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इंडिगो फ्लाइट की सर्विस पर भड़के फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा! लगाया लापरवाही का आरोप, बोले- दिल्ली में छूट गई दवाइयां

sudhir mishra post
बॉलीवुड

विवेक अग्निहोत्री की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में ये एक्टर निभाएगा अहम भूमिका! पाकिस्तान की दिखेगी इनसाइड स्टोरी

Vivek Agnihotri Film Operation Sindoor
बॉलीवुड

‘बॉलीवुड के माहौल ने बनाया दबाव’, ‘इंडियन आइडल’ के रनर अप रहे अमित सना ने फिर साधा निशाना, बोले- कई गाने गाना ही नहीं चाहता था

Amit Sana On Indian Idol
बॉलीवुड

रावण के 10 सर वाला गोल्ड ब्रोच पहने नजर आए यश, रायामण के इवेंट के वायरल वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

Yash wearing 10 head of Ravana Avatar Gold Brooch at Ramayana Los Angeles global premiere
बॉलीवुड

महाभारत में ‘कृष्ण’ बने नीतीश भारद्वाज ने साई पल्लवी के सीता के किरदार पर किया पोस्ट, जताई एक बड़ी उम्मीद

Nitish Bharadwaj On Sai Pallavi Sita Role
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.