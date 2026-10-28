‘रामायण’ के इवेंट पर रणबीर कपूर ने गलती से रिवील कर दिया मोबाइल नंबर? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

Ramayan Movie: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की लॉस एंजिल्स में हुई खास स्क्रीनिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है। इस क्लिप में रणबीर कपूर अपनी ‘ये जवानी है दीवानी’ की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पूर्णा उनसे उनका फोन नंबर मांगती हैं और रणबीर उनके मोबाइल में कुछ टाइप करते दिखाई देते हैं।