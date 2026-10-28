रावण के 10 सर वाला गोल्ड ब्रोच पहने नजर आए यश, रायामण के इवेंट के वायरल वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

Yash wearing Ravana Avatar Gold Brooch: इंडियन सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं में शुमार यश (Yash) इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड पैन-इंडिया फिल्म 'रामायण' (Ramayana: Rise of a Legend) को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में इस एपिक फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने शिरकत की। इस रेड कार्पेट इवेंट के दौरान साउथ के सुपरस्टार यश ने अपने अनोखे और शानदार फैशन सेंस से वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।