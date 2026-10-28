संजय दत्त को अपनी डेब्यू फिल्म ‘युद्ध’ से हटाने पर बोले फिल्ममेकर राजीव राय, बताया- टूट गई थी पुरानी दोस्ती

Rajiv Rai On Sanjay Dutt: बॉलीवुड सिनेमा के गलियारों में फिल्मों की सफलता और कलाकारों के आपसी संबंधों को लेकर अक्सर कई किस्से सुनने को मिलते हैं। जाने-माने फिल्ममेकर राजीव राय (Rajiv Rai) ने हाल ही में अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साल 1985 में रिलीज हुई अपनी पहली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'युद्ध' (Yudh) से जुड़ा एक पुराना वाकया साझा करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह फिल्म के दौरान अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) को रिप्लेस करने की वजह से उनकी सालों पुरानी गहरी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई।