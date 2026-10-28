‘बॉलीवुड के माहौल ने बनाया दबाव’, ‘इंडियन आइडल’ के रनर अप रहे अमित सना ने फिर साधा निशाना, बोले- कई गाने गाना ही नहीं चाहता था

Amit Sana On Indian Idol: 'इंडियन आइडल' के पहले सीजन के रनर-अप रहे अमित सना एक बार फिर सिंगिंग रियलिटी शो में वापसी कर रहे हैं। वह ‘इंडियन आइडल- लीजेंड्स रिटर्न’ में नजर आएंगे। करीब दो दशक बाद शो से दोबारा जुड़ने को लेकर अमित सना ने अपने पुराने अनुभवों के साथ-साथ बॉलीवुड के माहौल पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि मुंबई आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को समझना उनके लिए आसान नहीं था और कई बार उन्हें काफी दबाव महसूस हुआ।