विवेक अग्निहोत्री की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में ये एक्टर निभाएगा अहम भूमिका! पाकिस्तान की दिखेगी इनसाइड स्टोरी

Vivek Agnihotri Film Operation Sindoor: सामाजिक औ राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक फिल्में और बयान देने वाले निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने अपनी नई फिल्म का पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बताया था। अब उसी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वैरायटी इंडिया की खास रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म में इंडस्ट्री का जो एक्टर अहम भूमिका निभाएगा उसका नाम सामने आ गया है। वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन होंगे। फिल्म भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ‘टिनी’ ढिल्लों की चर्चित किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित है।