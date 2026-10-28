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‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

Manoj Muntashir Adipurush Controversy: गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक न्यूज चैनल की आलोचना की है। इस चैनल ने 'रामायण' के गाने 'मंगल रंग' पर हो रहे विवाद की तुलना 'आदिपुरुष' से जुड़े विवाद से की थी।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 28 Oct 2026, 4:16 PM IST

Manoj Muntashir Adipurush Controversy

मनोज मुंतशिर ने 'आदिपुरुष' के गानों का किया बचाव। (फोटो सोर्स: instagram- @manojmuntashir and T-Series/youtube)

Manoj Muntashir Adipurush Controversy: लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर कई बार 'आदिपुरुष' से जुड़े होने पर पछतावा जता चुके हैं और उन्होंने 2023 की इस पौराणिक फिल्म को 'खराब तरीके से बनी फिल्म' भी कहा है। हाल ही में, उन्होंने एक न्यूज चैनल को तब आड़े हाथों लिया, जब उसने 'आदिपुरुष' के गानों की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब 'आदिपुरुष' के गानों की तुलना आने वाली फिल्म 'रामायण' के गानों से की जा रही थी, जिन पर खुद भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, चैनल ने कहा कि 'मंगल रंग' गाने पर हो रहा विरोध लोगों को 'आदिपुरुष' के विवादों से जुडी कंट्रोवर्सी की याद दिलाता है। इसके जवाब में मनोज ने चैनल पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आदिपुरुष' एक बहुत खराब फिल्म थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके गाने आज भी लोगों को बहुत पसंद हैं।

'रामायण' से तुलना के बीच मनोज मुंतशिर ने 'आदिपुरुष' के गानों का किया बचाव

'X' (पहले ट्विटर) पर न्यूज चैनल के ट्वीट का जवाब देते हुए मनोज ने लिखा, "देश के स्वयंघोषित सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ने बड़ी जाहिलों जैसी बात की है। मेरे भाई, काश 'रामायण' के गानों में भी मेरा वाला कारनामा दोहराया जाता।"

उन्होंने आगे कहा कि '2023 में आई फिल्म आदिपुरुष' एक बहुत ही खराब फिल्म थी और इसके संवाद तो और भी बुरे थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके गानों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके गाने आज भी देश भर में बच्चे गाते हैं। उन्होंने न्यूज चैनल को श्री अयोध्या पुरी जाने की सलाह दी और कहा कि वहां उन्हें हर गली-मोहल्ले में 'आदिपुरुष' के गाने बजते सुनाई देंगे।

मनोज ने माना कि उन्होंने अपनी गलतियों के लिए भगवान राम के भक्तों से कई बार माफी मांगी है और उन्हें भक्तों की ओर से माफी भी मिल गई है। हालांकि, उन्होंने न्यूज चैनल से आग्रह किया कि वे 'आदिपुरुष' के गानों की लोकप्रियता पर सवाल न उठाएं। उन्होंने कहा, "उनमें श्रद्धा, समर्पण और कविता की कोई कमी नहीं थी। ना मैंने राम के लिए नर्सरी कविताएं लिखीं, ना कव्वालियां। आगे लोग समझदार हैं, जानते हैं कौन कितने पानी में है।"

बता दें कि रणबीर कपूर की रामायण के नए गाने मंगल रंग को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स गाने की तुलना कव्वाली से कर रहे हैं।

'आदिपुरुष' और 'रामायण' के बारे में

आदिपुरुष में प्रभास ने भगवान राम, कृति सेनन ने सीता और सैफ अली खान ने रावण की भूमिका निभाई। जबकि आने वाली रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी माता सीता और साउथ स्टार यश रावण के किरदारों में नजर आएंगे।

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Updated on:

28 Oct 2026, 4:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

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