‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

Manoj Muntashir Adipurush Controversy: लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर कई बार 'आदिपुरुष' से जुड़े होने पर पछतावा जता चुके हैं और उन्होंने 2023 की इस पौराणिक फिल्म को 'खराब तरीके से बनी फिल्म' भी कहा है। हाल ही में, उन्होंने एक न्यूज चैनल को तब आड़े हाथों लिया, जब उसने 'आदिपुरुष' के गानों की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब 'आदिपुरुष' के गानों की तुलना आने वाली फिल्म 'रामायण' के गानों से की जा रही थी, जिन पर खुद भी सवाल उठाए जा रहे हैं।