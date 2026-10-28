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‘सर, आप ट्विटर से ब्रेक ले लीजिए’,एक छोटी-सी गलती और अमिताभ बच्चन पर बरसे ट्रोलर्स, लगा दी क्लास!

Amitabh Bachchan Viral Post: अमिताभ बच्चन ने एक्स पर ट्वीट नंबर लिखने में हुई गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जानिए किसने क्या कहा।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 28 Oct 2026, 2:51 PM IST

Amitabh Bachchan

अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी (सोर्स: x-@SrBachchan)

Amitabh Bachchan Trolled: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो X पर अपने पोस्ट के साथ एक खास नंबर भी लिखते हैं, जिससे उनके ट्वीट की संख्या का पता चलता है। हालांकि, हाल ही में पोस्ट करते समय उनसे नंबर लिखने में गलती हो गई। बिग बी ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें ट्विटर से ब्रेक लेने की सलाह दी, तो किसी ने मजाक में कहा कि उन्हें ट्वीट करने के लिए ड्राइवर रख लेना चाहिए।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट नंबर में की गलती, फिर मांगी माफी

अमिताभ बच्चन अपने हर पोस्ट की शुरुआत में 'T' के साथ एक नंबर लिखते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट में नंबर लिखने में हुई गलती को स्वीकार किया और इसके लिए माफी मांगी।

'कल्कि 2898 एडी' के अभिनेता ने लिखा, “T 5896((i) - नंबर देने में गलती हो गई - जहां 48 से शुरुआत की है, वहां 58 होना चाहिए, माफी चाहता हूं।” बिग बी ने अपनी गलती स्पष्ट करते हुए माफी मांग ली, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस छोटी-सी चूक को लेकर उनकी खिंचाई शुरू कर दी।

'ट्विटर से ब्रेक ले लीजिए', यूजर्स ने ऐसे किया रिएक्ट

अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में पैसा, रोटी और मकान जैसे रोजमर्रा के संघर्ष नहीं हैं, वो अपने लिए अलग तरह के संघर्ष तलाश लेता है।

वहीं, एक अन्य यूजर ने बिग बी को सलाह देते हुए लिखा, "सर, आजकल आपसे बहुत गलतियां हो रही हैं। आप ट्विटर से ब्रेक ले लें और आराम करें।" एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "सर, आप ट्विटर चलाने के लिए कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते?" अमिताभ बच्चन की गलती पर आए इन कमेंट्स के बाद उनका पोस्ट चर्चा में आ गया। हालांकि, ये प्रतिक्रियाएं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की हैं और इससे सभी यूजर्स की राय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

'कौन बनेगा करोड़पति 18' में व्यस्त हैं बिग बी

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इन दिनों क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में नजर आ रहे हैं, जिसका स्ट्रीम सोनी टीवी पर हो रहा है। फिल्मों की बात करें तो वो 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में भी नजर आएंगे।

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Updated on:

28 Oct 2026, 2:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘सर, आप ट्विटर से ब्रेक ले लीजिए’,एक छोटी-सी गलती और अमिताभ बच्चन पर बरसे ट्रोलर्स, लगा दी क्लास!

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