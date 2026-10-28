‘सर, आप ट्विटर से ब्रेक ले लीजिए’,एक छोटी-सी गलती और अमिताभ बच्चन पर बरसे ट्रोलर्स, लगा दी क्लास!

Amitabh Bachchan Trolled: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो X पर अपने पोस्ट के साथ एक खास नंबर भी लिखते हैं, जिससे उनके ट्वीट की संख्या का पता चलता है। हालांकि, हाल ही में पोस्ट करते समय उनसे नंबर लिखने में गलती हो गई। बिग बी ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें ट्विटर से ब्रेक लेने की सलाह दी, तो किसी ने मजाक में कहा कि उन्हें ट्वीट करने के लिए ड्राइवर रख लेना चाहिए।