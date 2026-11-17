दूसरी ओर, 'गन्स एन रोजेज' ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए गुवाहाटी में पहली बार परफॉर्म करने की घोषणा की और फैंस को इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। बैंड ने अपने संदेश में लिखा कि वे गुवाहाटी के गनर्स की आवाज सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस खास मौके के लिए जारी किए गए पोस्टर में चमकीले लाल-नारंगी बैकग्राउंड पर बैंड के लोगो के साथ एक पुरानी खोपड़ी पर बैठे मोर और पारंपरिक वास्तुकला के डिजाइन उकेरे गए हैं, जो स्थानीय संस्कृति की झलक पेश करते हैं।