अजिंक्य देव ने बताया कब तक चलेगी शूटिंग (सोर्स: x-@pinkvilla)
Ajinkya Deo Vishwamitra Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में महर्षि विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे अभिनेता अजिंक्य देव ने इस फ्रेंचाइजी के और विस्तार को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें तीसरे भाग के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि मेकर्स इसे तीन के बजाय पांच भागों में बनाते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी।
'इंडिया टीवी' से बातचीत में अजिंक्य देव ने कहा कि उन्होंने 'रामायण' के तीसरे भाग को लेकर अभी तक कुछ नहीं सुना है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि मेकर्स की ओर से ऐसी कोई योजना है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे उन्हें अपना किरदार और बड़ा करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि इसे केवल तीन भागों तक ही क्यों सीमित रखा जाए, बल्कि पांच भागों में बनाया जाना चाहिए। अभिनेता ने इस प्रोजेक्ट के साथ अधिक से अधिक हिस्सों तक जुड़े रहने की इच्छा भी जताई।
'रामायण' के दूसरे भाग पर अपडेट देते हुए अजिंक्य देव ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पहले ही शूट हो चुका है और बाकी की शूटिंग जारी है। उनके मुताबिक, ये हिस्सा पहले भाग के मुकाबले कहीं अधिक बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है।
सीक्वल को लेकर उन्होंने बताया कि दूसरे भाग का सबसे बड़ा आकर्षण हनुमान जी का किरदार होगा, जिसे सनी देओल निभा रहे हैं। अजिंक्य ने कहा कि अगला भाग बेहद जबरदस्त होने वाला है और पहले से और भी बड़ा अनुभव देगा।
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत नितेश तिवारी की 'रामायण: भाग 1' दिवाली से ठीक पहले 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। खबरों के अनुसार, पहले भाग ने दुनिया भर में लगभग 1500 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, फिल्म का दूसरा भाग फिलहाल 2028 में सिनेमाघरों में आने की तैयारी में है।
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