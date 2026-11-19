'इंडिया टीवी' से बातचीत में अजिंक्य देव ने कहा कि उन्होंने 'रामायण' के तीसरे भाग को लेकर अभी तक कुछ नहीं सुना है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि मेकर्स की ओर से ऐसी कोई योजना है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे उन्हें अपना किरदार और बड़ा करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि इसे केवल तीन भागों तक ही क्यों सीमित रखा जाए, बल्कि पांच भागों में बनाया जाना चाहिए। अभिनेता ने इस प्रोजेक्ट के साथ अधिक से अधिक हिस्सों तक जुड़े रहने की इच्छा भी जताई।