निशांत कुमार (Photo-IANS)
Nishant Kumar Security Incident: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षा घेरे में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को रोके जाने का मामला तूल पकड़ने के बाद विशेष सुरक्षा दल (SSG) ने अपनी सफाई दी है। SSG ने गुरुवार, 19 नवंबर को बयान जारी कर इस घटना को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के दौरान हुई 'मानवीय भूल' बताया। साथ ही कहा कि निशांत कुमार को करीब दो दशक तक SSG की ओर से सुरक्षा दी गई थी।
दरअसल, बुधवार, 18 नवंबर को वैशाली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 'नीतीश सेतु' का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आसपास सुरक्षा घेरा बनाने के दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने निशांत कुमार को हाथ लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई थी।
विशेष सुरक्षा दल की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात SSG कर्मियों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हटाने की घटना को प्रचारित किया जा रहा है। SSG के मुताबिक, मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप काम कर रहे थे और इसी प्रक्रिया में मानवीय भूल के कारण यह घटना हुई। बयान में यह भी कहा गया कि निशांत कुमार को कुछ महीने पहले तक, यानी करीब दो दशक तक, विशेष सुरक्षा दल की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई थी।
बुधवार को वैशाली में 'नीतीश सेतु' के निरीक्षण के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। वीडियो में मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे के दौरान एक सुरक्षाकर्मी निशांत कुमार को रोकता दिखाई दिया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता रोहिणी आचार्य ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया था कि चाचा नीतीश कुमार और भाई निशांत कुमार को अपमानित होने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? इस घटना को लेकर विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
घटना के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) की ओर से भी नाराजगी जताई गई थी। पार्टी ने सुरक्षाकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। अब SSG ने जांच के बाद बयान जारी कर घटना को मानवीय भूल बताया है।
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