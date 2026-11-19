

विशेष सुरक्षा दल की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात SSG कर्मियों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हटाने की घटना को प्रचारित किया जा रहा है। SSG के मुताबिक, मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप काम कर रहे थे और इसी प्रक्रिया में मानवीय भूल के कारण यह घटना हुई। बयान में यह भी कहा गया कि निशांत कुमार को कुछ महीने पहले तक, यानी करीब दो दशक तक, विशेष सुरक्षा दल की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई थी।