Himachal Pradesh Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को भारतीय सेना और राफेल डील को लेकर दिए गए बयान को लेकर जमकर हंगामा हआ। प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। वहीं, मंत्री के रुख से नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और उनसे माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे।