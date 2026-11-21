मणिपुर के चंदेल में मिलावटी शराब पीने से अस्पतालों में भर्ती हुए कई मरीजों में मेथनॉल विषाक्तता के लक्षण जैसे चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी और सांस की तकलीफ दिखें। कुछ को हीमोडायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ी। पुलिस के अनुसार यह शराब काकचिंग जिले के सुग्नू से खरीदी गई थी और चंदेल में इसका स्थानीय उत्पादन नहीं था। सीएम युमनाम खेमचंद सिंह (Yumnam Khemchand Singh) ने उन अस्पतालों का दौरा किया जहाँ वो लोग भर्ती हैं जिनकी तबीयत इस शराब को पीने के बाद बिगड़ी। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए और दोषियों को सज़ा देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को आर्थिक सहायता और पूरी चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। प्रशासन ने लोगों को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को मिलावटी शराब से दूर रहने और संदिग्ध स्त्रोतों से शराब न खरीदने की भी सलाह दी है।