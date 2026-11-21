Shehzad Poonawalla on BJP: बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन-2' के विजेता शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, बीजेपी से जुड़ाव और भाई तहसीन पूनावाला के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी शो की ट्रॉफी जीतना असली कामयाबी नहीं है। असली उपलब्धि तब होगी, जब 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें और 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री चुने जाएं।