राहुल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा, "भारत एक बड़े आर्थिक संकट के मोड़ पर खड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल विफल हो चुका है। देश में भारी बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मझोले व्यवसाय तथा कृषि है, जो रोजगार का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन यह रीढ़ टूट चुकी है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाएं असफल रहीं। सर्विस सेक्टर अकेले पर्याप्त नौकरियाँ नहीं दे सकता, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से मज़बूत करना जरूरी है।" इसके साथ ही राहुल ने देश में निजी निवेश की कमी पर भी सवाल उठाया और कहा कि भारत में सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे कुछ बड़े कारोबारी घराने ही आगे बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसायों को संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए आर्थिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। उनके इसी बयान पर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि दुनियाभर की टॉप वित्तीय संस्थाएं भी कह रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है।