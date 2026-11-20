वाराणसी. जगदंबिका पाल का जन्म 21 अक्टूबर 1 9 50 को हुआ। जो वर्तमान में डोमरियागंज लोकसभा संसदीय सीट से भाजपा के सांसद हैं। 2014 से पहले पाल कांग्रेस के नेता थे। 2014 आम चुनाव में वो भाजपा में शामिल हो गये। डोमरियागंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। वह 21 फरवरी, 1 99 8 से 23 फरवरी 1998 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ।



वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस (तिवारी) में शामिल होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर 1 99 7 में नरेष अग्रवाल, राजीव शुक्ला और श्याम सुंदर शर्मा के साथ अखिल भारतीय लोकतंत्री कांग्रेस पार्टी का गठन किया और कल्याण में परिवहन मंत्री बने। बाद में, जगदंबिका पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष बने।

व्यक्तिगत जीवनउनका जन्म राजपूत परिवार में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के बांकाती ब्लॉक के भवल्या गांव में सूर्य बक्षे पाल और मूल राजदेवी के लिए हुआ था। उन्होंने बंटी जिले के बैंकती में सूर्या बक्शा पाल गर्ल्स इंटर कॉलेज और सूर्य बक्शा पाल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज की स्थापना की।

राजनीतिक कैरियर

1982-93 सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1988-1999 राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार1998 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री1993-2007 सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा 2002 कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार 2009 डोमरियागंज सीट ले कांग्रेस के सांसद बने।

2014 आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गये। भाजपा के टिकट पर डोमरियागंज सीट से जगदंबिका पाल सांसद चुने गये।

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