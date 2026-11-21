Morena News : कुछ घटनाएं समय के साथ पुरानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनसे जुड़े सवाल कभी खत्म नहीं हो पाते। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से गुजरने वाली क्वारी नदी पर गोपी गांव के पास बने स्टॉप डैम में मिली कार और उसमें मिले देवर-भाभी के कंकाल से जुड़ा है। 18 जून 2024 को सामने आए इस हैरान कर देने वाले घटनाक्रम को अब करीब दो साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये मामला लोगों के बीच मिस्ट्री बना हुआ है। जब भी क्वारी नदी का डैम खुलता है या पानी का स्तर कम होता है तो इलाके में उस कार और उसमें से निकले दो कंकालों की कहानी पर चर्चा शुरु हो जाती है।