Ashoknagar News :मध्य प्रदेश में खासतौर पर अशोकनगर जिले से राजस्थान की ओर यात्रा पर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर चल रहे पुनर्विकास के काम के चलते रेलवे ने आगामी 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 15 दिनों का ब्लॉक लेने का फैसला लिया है। इस दौरान अशोकनगर रूट से गुजरने वाली 6 प्रमुख ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें बीना-कोटा मेमू, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस और दयोदय एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का संचालन बदले हुए मार्ग से किया जाएगा। कुछ ट्रेनों का संचालन कोटा के बजाय सोगरिया स्टेशन से किया जाएगा, जबकि चार ट्रेनें बायपास मार्ग से गुजरेंगी।