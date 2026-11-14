Ashoknagar Congress : दिग्विजय सिंह की पदयात्रा से कांग्रेस दोफाड़, पार्टी के कई बड़े नेताओं को ही किया दरकिनार

Ashoknagar Congress : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या के लिए सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के साथ वे गुरुवार रात अशोकनगर जिले के सोवत पहुंचे। यहां दिग्विजयसिंह ने सभा को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक जीवन के पुराने पन्नों को पलटा और ऐसे अनसुने किस्सों को लोगों के बीच में रखा, जिन्हें शायद ही पहले कभी सुना गया हो। उन्होंने सन 1972 का किस्सा सुनाते हुए बड़ा खुलासा किया। दिग्विजय सिंह बोले कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया मुझे जनसंघ में लाना चाहती थीं पर मैंने आरएसएस की किताबें पढ़ीं। उनकी विचारधारा नहीं जंची। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह की पदयात्रा में अशोकनगर कांग्रेस दोफाड़ होती दिखी। यहां लगाए बैनर पोस्टर्स में जिलाध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं को ही दरकिनार कर दिया गया।