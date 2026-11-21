छापेमारी के बाद पुलिस ने लॉज मैनेजर आदित्य पांडे, सहायक रवि पोळ और संजय जाधव को गिरफ्तार किया। वहीं लॉज मालिक कमलेश भालेराव और देविदास राठौड़ अभी फरार हैं। पुलिस ने मौके से मनेगांव और भालगांव के दो ग्राहकों को भी हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री समेत करीब ₹56,200 का सामान जब्त किया गया है। इस मामले में दौलताबाद पुलिस थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक नितिन खंडागले मामले की आगे जांच कर रहे हैं।