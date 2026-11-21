छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतीकात्कम फोटो, सोर्स- AI
Chhatrapati Sambhajinagar: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने एक लॉज में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। दौलताबाद थाना क्षेत्र के करोडी शिवार स्थित होटल निसर्ग लॉजिंग में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने पांच युवतियों को मुक्त कराया। इनमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की महिलाएं भी शामिल बताई गई हैं।
पुलिस के मुताबिक, लॉज में महिलाओं को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला जा रहा था और उनसे आर्थिक शोषण भी किया जाता था। मामले में लॉज के मैनेजर और दो सहायकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लॉज मालिक समेत दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
शहर अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि करोडी शिवार स्थित होटल निसर्ग लॉजिंग में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर की टीम ने जाल बिछाया। 20 नवंबर की रात पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक को ₹1,200 देकर लॉज में भेजा। अंदर पहुंचने के बाद तय योजना के मुताबिक जैसे ही फर्जी ग्राहक ने पुलिस टीम को मिस्ड कॉल किया, अपराध शाखा की टीम ने तुरंत लॉज पर छापा मार दिया।
पुलिस की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि एक ग्राहक से 1,200 लिए जाते थे, लेकिन इसमें से पीड़ित महिलाओं को केवल 500 दिए जाते थे। बाकी रकम कथित तौर पर रैकेट चलाने वाले लोग अपने पास रखते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि लॉज में यह गतिविधि कब से चल रही थी और इसमें और कितने लोग शामिल हैं।
छापेमारी के बाद पुलिस ने लॉज मैनेजर आदित्य पांडे, सहायक रवि पोळ और संजय जाधव को गिरफ्तार किया। वहीं लॉज मालिक कमलेश भालेराव और देविदास राठौड़ अभी फरार हैं। पुलिस ने मौके से मनेगांव और भालगांव के दो ग्राहकों को भी हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री समेत करीब ₹56,200 का सामान जब्त किया गया है। इस मामले में दौलताबाद पुलिस थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक नितिन खंडागले मामले की आगे जांच कर रहे हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियां अब रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और महिलाओं को यहां तक लाने के तरीके की भी जांच कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क का संचालन स्थानीय स्तर पर ही हो रहा था या इसके तार दूसरे शहरों तक जुड़े हैं।
इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई नागपुर में भी सामने आई थी। गंगा-जमुना इलाके में पुलिस को कथित अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही कुछ महिलाएं वहां से भागने की कोशिश करने लगीं, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। लकड़गंज पुलिस की इस कार्रवाई की भी चर्चा हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़