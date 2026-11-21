Mira Road Crime: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित काशीगांव इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पार्टी में शामिल होने के बहाने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी महिला मित्र ने बुलाया। आरोप है कि वहां दो युवकों ने जबरन शराब पिलाने के बाद पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के गले से करीब 5 ग्राम वजन की सोने की चेन भी छीन ली। शिकायत मिलते ही पुलिस ने पीड़िता की महिला मित्र समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।