मीरा रोड में पार्टी के बहाने 17 वर्षीय किशोरी को बुलाया, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप (AI Image)
Mira Road Crime: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित काशीगांव इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पार्टी में शामिल होने के बहाने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी महिला मित्र ने बुलाया। आरोप है कि वहां दो युवकों ने जबरन शराब पिलाने के बाद पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के गले से करीब 5 ग्राम वजन की सोने की चेन भी छीन ली। शिकायत मिलते ही पुलिस ने पीड़िता की महिला मित्र समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता को उसकी एक महिला मित्र ने मीरा रोड में पार्टी के लिए बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद दो युवकों ने कथित तौर पर उसे जबरन शराब पीने के लिए मजबूर किया। इसके बाद दोनों युवकों ने उसके साथ रातभर हैवानियत की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने पीड़िता के गले में पहनी करीब 5 ग्राम सोने की चेन भी निकाल ली।
घटना के बाद जब किशोरी रातभर घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इस बीच पीड़िता ने उनसे संपर्क किया और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों के साथ जाकर नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता की सहेली और दोनों मुख्य आरोपियों सहित कुल चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
इस बीच, ठाणे जिले में पुलिस ने एक ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा मारकर कथित तौर पर असभ्य गतिविधियां करने और तय समय-सीमा के बाद भी बार खुला रखने के आरोप में ग्राहकों और कर्मचारियों सहित 41 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 19 नवंबर को तड़के करीब दो बजे भिवंडी तालुका के वलगांव इलाके में स्थित ‘माउली ऑर्केस्ट्रा बार एंड रेस्तरां’ पर छापा मारा। इस संबंध में नारपोली पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 296 (अश्लील कृत्य और गाने) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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