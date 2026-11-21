Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में परिसीमन विधेयक (डीलिमिटेशन बिल) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के समर्थन में सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रही है। राउत के मुताबिक, दो दिन पहले तक यह कथित रकम 100 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, संजय राउत ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।