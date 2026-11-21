पीएम मोदी ने दादाजी धर्माधिकारी की किताब का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट युवक नौकरी के लिए सिफारिश कराने उनके पास पहुंचा था। वह बार-बार अपनी डिग्री का जिक्र कर रहा था। इस पर दादाजी धर्माधिकारी ने उससे पूछा कि उसे कौन-सा काम आता है? क्या वह गाड़ी चला सकता है या खाना बना सकता है? युवक इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया और अपनी डिग्री की बात करता रहा।प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय बदल रहा है। आने वाले दिनों में हुनरमंद लोगों की मांग बढ़ेगी। दुनिया के कई देश भारत से कुशल कामगार चाहते हैं। उन्हें केवल विश्वविद्यालयों से पढ़े युवा ही नहीं, बल्कि ITI से प्रशिक्षित कामगारों की भी जरूरत है।