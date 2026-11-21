Bihar Politics: नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में केंद्र सरकार या भाजपा का एक पैसा भी नहीं लगा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार करीब डेढ़ साल पहले इस पुल का उद्घाटन कर चुके हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री से इसका दोबारा उद्घाटन कराया जा रहा है। तेजस्वी ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने को भी उनकी राजनीतिक विरासत को जिंदा दफनाने की कोशिश बताया।