राहुल के FIR वाले बयान पर शिवराज का तंज, कहा- 99 चुनाव हार चुकें अब हार का शतक लगाने की है इच्छा

India Bloc Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दर्ज FIR को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजाकिया अंदाज में तंज कसा है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब आज राहुल गांधी ने अपने ऊपर दर्ज हुई FIR को अपने लिए मेडल कहा था। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा की राहुल गांधी के लिए FIR का मतलब कुछ और होता है। उनके लिए इसका मतलब नतीजों में असफलता यानी 'Failure In Results' (FIR) है।