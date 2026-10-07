Delhi Protest: राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर, प्रियंका संविधान की एक कॉपी लेकर सड़क पर डटीं

बस से उतरते हुए सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने विपक्ष की एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि कश्मीरी से लेकर मलयाली तक सभी सांसद यहां एक साथ खड़े हैं और ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एकजुट हैं। वहीं, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अब न केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि यह पूरी सरकार जाने वाली है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे भारत की आत्मा और भारत के लोकतंत्र पर लाठीचार्ज कर रहे हैं।