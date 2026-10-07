Delhi Protest: राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर, प्रियंका संविधान की एक कॉपी लेकर सड़क पर डटीं

INDIA गठबंधन के नेता अब पैदल जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। (फोटो-IANS)
INDIA Bloc Protest: दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है।
पुलिस ने इंडिया गठबंधन की बसों को रोक दिया है। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और अन्य सभी नेताओं को पुलिस ने बस से उतार दिया है। इस बीच प्रदर्शन स्थल से महिला पुलिस कर्मियों ने प्रियंका गांधी को जबरन हटाया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य सांसदों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस जंतर-मंतर के पास से ले जा रही है।
इस बीच, राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचर कर दिया। इसके अलावा, नई दिल्ली में जंतर-मंतर जाने से रोके जाने के बाद, विपक्षी सांसदों ने शांगरी-ला होटल के पास गोलचक्कर पर धरना दिया।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संविधान की एक प्रति लिए सड़क पर बैठी हैं, उनके आस-पास राहुल गांधी तथा नेताओं, समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों की भारी भीड़ मौजूद है। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसदों को ज़बरदस्ती वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया।
प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाएं है उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको जबरण सड़क पर पटक दिया। उन्होंने कहा कि जो सांसद सिर्फ चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, उनके साथ ये ऐसा बर्ताव करते हैं। पुलिस सांसदों के साथ मारपीट कर रही है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों पर जगह-जगह से नोचने का आरोप भी लगाया है।
जंतर-मंतर की ओर विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे INDIA गठबंधन के सांसदों को पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोक दिया गया। सांसदों की बस रोके जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित महिला सांसदों ने सड़क पर लेट गई हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है और देखा जा सकता है कि प्रशासन क्या कर रहा है।
बस से उतरते हुए सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने विपक्ष की एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि कश्मीरी से लेकर मलयाली तक सभी सांसद यहां एक साथ खड़े हैं और ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एकजुट हैं। वहीं, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अब न केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि यह पूरी सरकार जाने वाली है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे भारत की आत्मा और भारत के लोकतंत्र पर लाठीचार्ज कर रहे हैं।
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