7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सरकार के मुखिया के रूप में पीएम मोदी के 25 साल: उमर अब्दुल्ला का तंज, INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर भी दी प्रतिक्रिया

INDIA Bloc Protest: इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को मनगढ़ंत और फर्जी बताने पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता तो सबसे पहले अखबार केे खिलाफ कार्रवाई होती।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 07, 2026

Special Intensive Revision

SIR पर INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के समर्थन में उमर अब्दुल्ला, फोटो सोर्स- ANI

INDIA Bloc Protest: दिल्ली में इंडिया गठबंधन के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदर्शन को मनगढ़ंत बताने के मामले में अब्दुल्ला ने कहा कि यह फर्जी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को लेकर भी तंज कसा। दरअसल, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब वे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह पीएम मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे कर लिए हैं।

प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रदर्शन फर्जी होता तो सबसे पहले उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई होती जिसकी रिपोर्ट के जरिए यह पूरा मामला सामने आया है। उनका कहना है कि अब तक जिस अखबार ने इस पूरे मामले को उजागर किया है उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

INDIA गठबंधन का प्रदर्शन

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह प्रदर्शन पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही महीने भर का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है, यह उसी का नतीजा है।

अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर यह प्रदर्शन मनगढ़ंत या फर्जी होता तो सबसे पहले उस अखबार पर कार्रवाई की जाती। लेकिन अभी तक सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही किसी तरह का मानहानि का मुकदमा किया है। ऐसे में यह बात स्पष्ट होती है कि चुनाव आयोग में गंभीर कमियां हैं और इंडिया गठबंधन द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन सही है।

मोदी के 25 साल पर भी कसा तंज

अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में बतौर 'हेड ऑफ द गवर्नमेंट' के रूप में 25 साल पूरे करने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें बार-बार वोट देकर 25 साल तक चुना है। अब्दुल्ला ने कहा कि लगातार 25 साल तक पहले राज्य के और बाद में केंद्र के चुनाव जीतना आसान नहीं है।

विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हुई FIR

मंगलवार को चुनाव आयुक्त के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति के आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने के आरोप में FIR दर्ज की है।

राहुल–प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, आकाशवाणी में जबरन घुसने का है आरोप

ये भी पढ़ें
rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 03:30 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:30 pm

Hindi News / National News / सरकार के मुखिया के रूप में पीएम मोदी के 25 साल: उमर अब्दुल्ला का तंज, INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर भी दी प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘अब जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, डटे रहेंगे’, INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बाद खरगे का आया बयान

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन के प्रदर्शन में क्यों शामिल हुई बीजेडी? सुलता देव ने साफ किया पार्टी का रुख

MP Sulata Deo
राष्ट्रीय

Bomb Threat In Gujarat: झूठी निकली अहमदाबाद में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अधिकारी का आया बयान

Bomb Threat
राष्ट्रीय

कई स्टेट्स मे छात्र संघ चुनावों को लेकर क्यों बदल रहा राज्य सरकारों का नजरिया? कैंपस इलेक्शन को मिल रही हरी झंडी

Student Union Elections news
राष्ट्रीय

Minister Statement Video: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- मुस्लिम समाज के लोग गरबा में न जाएं, …तो पहचान कर कराएं एफआईआर

Chhattisgarh Minister Rajesh Agrawal
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.