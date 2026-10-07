सरकार के मुखिया के रूप में पीएम मोदी के 25 साल: उमर अब्दुल्ला का तंज, INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर भी दी प्रतिक्रिया

INDIA Bloc Protest: दिल्ली में इंडिया गठबंधन के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदर्शन को मनगढ़ंत बताने के मामले में अब्दुल्ला ने कहा कि यह फर्जी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को लेकर भी तंज कसा। दरअसल, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब वे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह पीएम मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे कर लिए हैं।