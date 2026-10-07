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राहुल–प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, आकाशवाणी में जबरन घुसने का है आरोप

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं पर FIR दर्ज की। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति घुसने का आरोप।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Oct 07, 2026

rahul gandhi

प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता(फोटो-ANI)

FIR on Rahul: दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने का आरोप में FIR दर्ज की है।

प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में जमा हुए थे

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली पुलिस को विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ शिकायत मिली। इसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में जमा हुए थे। वे चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में केंद्रित था, जिसमें विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की।

पुलिस की ओर से आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद पहले विपक्ष के नेता सड़क पर बैठ गए और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बाद में राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस बैरिकेड पर चढ़ते हुए देखा गया। पुलिस की ओर से रोके जाने के बावजूद कांग्रेस नेता और अन्य प्रदर्शनकारी स्वागत द्वार से आकाशवाणी भवन परिसर में घुस गए।

नीति आयोग कार्यालय के पास विपक्षी नेताओं को आगे बढ़ने से रोका गया

प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को आकाशवाणी भवन और नीति आयोग कार्यालय के पास संसद स्ट्रीट पर रोक दिया गया। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को परिसर के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे देखा गया। पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आकाशवाणी भवन में प्रदर्शन को रातभर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया। पुलिस ने कहा कि इनकार करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। बाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका और 'इंडिया ब्लॉक' के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

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Updated on:

07 Oct 2026 11:37 am

Published on:

07 Oct 2026 10:08 am

Hindi News / National News / राहुल–प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, आकाशवाणी में जबरन घुसने का है आरोप

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