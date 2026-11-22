AIMIM on SP Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस पर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने दोनों पार्टियों के बीच जारी खींचतान पर तंज कसा है।