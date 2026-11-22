Court Marriage Rules: मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक अहम जानकारी दी है। कोर्ट का कहना है कि एक हिंदू और एक ईसाई के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न तो संपन्न कराया जा सकता है और न ही केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैध माना जा सकता है। कार्ट का कहना है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानून केवल दो हिंदुओं के बीच विवाह पर लागू होता है। ऐसे विवाह के लिए कानून में तय दूसरी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।