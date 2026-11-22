Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विकास के लिए काम करने के बजाय अपने परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता दी। नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को अपने नेताओं की चिंता होती तो वह इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का अपमान नहीं करती।