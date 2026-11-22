नवनाथ बन ने सूखे की स्थिति को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस घर में बैठकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूखा प्रभावित किसानों के खेतों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने राहत सहायता की घोषणा की है और किसानों को दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी भी दी गई है। बन ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ढाई साल तक उद्धव ठाकरे घर से ही सरकार चलाते रहे। जब वे किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों ने उनसे कहा कि घोषित सहायता उन तक नहीं पहुंची और कर्जमाफी का लाभ भी नहीं मिला। उन्होंने आदित्य ठाकरे से पूछा कि उन्होंने किसानों की मदद के लिए बिस्किट का एक पैकेट तक दिया है या नहीं। बन ने कहा कि आदित्य ठाकरे न किसानों के खेतों तक जा रहे हैं और न उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें महायुति सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।